Skandale: Kun få tusinde er blevet vaccineret i Frankrig

Siden nytår har politikere, eksperter og kommentatorer stået i kø med en voldsom kritik af den franske regerings vaccinestrategi. Mens nabolandet Tyskland ifølge en statistik fra radioen RTL tirsdag havde vaccineret 316.000, var tallet kun godt 2.000 i Frankrig på et tidspunkt, hvor antallet af smittede stiger dagligt.

Torsdag ventes premierminister Jean Castex at bebude en forlængelse af de nuværende forholdsregler, der blandt andet omfatter udgangsforbud fra kl. 18 for godt 6 millioner franskmænd i den østlige del af landet, mens det træder i kraft kl. 20 for Paris-regionens 12 millioner indbyggere.

De kommer til at vente mange måneder på vaccination. Alene den lille tyske delstat Saarland havde vaccineret over dobbelt så mange som hele Frankrig, og selv meget moderate politikere som Jean Rottner, den borgerlige formand for regionen Grand Est, der blandt andet omfatter Alsace, er rasende.