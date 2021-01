Feministens søn skaffer Biden kontrol over Senatet

Jon Ossoff.

Der kan være mange grunde til, at den afgående amerikanske præsident, Donald Trump, ser rødt, når han hører netop det navn.

En af dem kan være, at den kun 33-årige demokratiske politiker med et mulehårs forspring tirsdag vandt et sæde i Senatet for delstaten Georgia. Knebent foran republikanerne som ellers har haft komfortabelt flertal i den traditionelt konservative delstat.

Det er første gang i 20 år, det er lykkedes Georgias demokrater at erobre bare én senatsplads. Nu har de begge to.

Valget i Georgia er også på mange andre måder historisk og ville formentlig have domineret overskrifterne i USA, hvis ikke der samtidig var udbrudt et voldsomt pro-Trump oprør i Washington, som fik medieøjet til et vende sig mod landets hovedstad: