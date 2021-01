Kræver præsidenten udleveret: Iran beder Interpol om at arrestere Trump for mord

Det iranske præstestyre beder Interpol – det internationale kriminalpolitisamarbejde – om hjælp til at arrestere Donald Trump og 47 andre amerikanere.

Iran ønsker ifølge nyhedsbureauet Mehr at retsforfølge Trump og de andre for drabet på den operative general for den iranske revolutionsgarde, Qassem Soleimani, for et år siden. Han blev myrdet i sin bil ved et amerikansk droneangreb i lufthavnen i nabolandet Iraks hovedstad, Bagdad.

Drabet blev ifølge USA selv beordret af den amerikanske præsident. De andre 47 var ifølge en talsmand for anklagemyndigheden i Teheran involveret i at planlægge og udføre drabet i Bagdad.