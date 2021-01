I dag løslades en af verdens mest berygtede ekstremister

Næsten 3.000 betjente blev sat ind som sikkerhedsforanstaltning, da den militante islamistiske præst Abu Bakar Bashi i 2011 modtog sin dom på 15 års fængsel i Indonesiens hovedstad, Djakarta.

Han blev dømt for at have støttet træningslejre for terrorister i Aceh-provinsen og for at støtte et attentat på Indonesiens daværende præsident, Megawati Sukarnoputri.

Men blot et halv år efter dommen faldt, blev den nedsat fra 15 til 9 år.

Det betyder nu, at Indonesiens mest notoriske ekstremist fredag blev løsladt i et land, hvor ekstreme islamistiske bevægelser har vokset sig større, siden Bashir blev fængslet.