I aften udløser Donald Trump et nyt drama

Det skulle egentlig bare have været en ceremoni: En seance i den amerikanske Kongres, hvor vicepræsident Mike Pence blot skulle se til, at de enkelte delstater fra i aften klokken 19 dansk tid indgav deres valgmandsstemmer, hvorefter han kunne bekræfte, at demokraten Joe Biden er USA’s næste præsident. Men i stedet bliver det et drama.

Og det bliver endda et drama i to planer: Et personligt og et demokratisk.

Det første drama handler om Mike Pence selv. I fire år har han været Donald Trumps tro væbner i en grad, så flere har talt om noget, der mere minder om underkastelse end almindelig loyalitet: Han siger aldrig sin præsident offentligt imod. Han er altid loyal. Og han gør stort set altid, hvad han får besked på. Men lige netop i aften er han forberedt på at møde Trumps vrede.