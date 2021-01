Demokraterne vinder dobbeltsejr ved senatsvalgene i Georgia

Det er i sig selv et historisk skift, at vælgerne i den amerikanske sydstat Georgia for første gang i 20 år har valgt en demokrat til USA’s Senat. Endnu mere historisk er det, at de for første gang nogensinde har valgt en afroamerikaner, præsten Raphael Warnock, til Senatet. Der blæser nye vinde i den gamle konservative bastion med den lange racistiske historie.

Men at tirsdagens anden valgrunde af Georgias senatsvalg ender med at sende to demokratiske senatorer til Washington, D.C., af to mulige, ændrer på dramatisk vis den politiske virkelighed i hele USA.

For med de 2 pladser fra Georgia råder Joe Bidens demokrater nu lige præcis over 50 pladser af de 100 i det magtfulde parlamentskammer. Og når det i afstemninger står 50-50, så er det vicepræsidenten, der kaster den afgørende stemme. Efter 20. januar hedder hun Kamala Harris og er demokrat.