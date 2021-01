Nationalgarden indkaldt for at holde Trump-tilhængere væk fra Capitol Hill. Flere sårede og et bekræftet dødsfald efter angrebet på parlamentet

Der udbrød kampe og blev brugt tåregas på området umiddelbart udenfor den amerikanske kongres onsdag eftermiddag lokal tid, hvor optællingen af resultatet af præsidentvalget var i gang, men måtte sættes på pause.

Trump-tilhængere tiltvang sig adgang til selve parlamentsbygningen, hvor de amerikanske politikere var i færd med at godkende Joe Bidens valgsejr. Overfor CNN bekræfter en talsmand for politiet, at en kvinde er blevet skudt i brystet og senere erklæret død på hospitalet. Politifolk måtte trække våben, og flere politifolk er også blevet såret og transporteret til hospitalet.

Fra midnat dansk tid er der erklæret udgangsforbud i Washington, men mange Trump-tilhængere befinder sig fortsat foran parlamentsbygningen, og de seneste timer er politiet efter flere timers kaos begyndt at presse Trump-tilhængerne væk fra Capitol Hill. Store kolonner af urobetjente har stået i venteposition i sidegaderne rundt om parlamentsbygningen, men er nu begyndt at danne en ring om bygningen og langsomt begyndt at presse Trump-tilhængerne væk fra området.