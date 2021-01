Kongressen genoptager godkendelse af Joe Bidens valgsejr, så snart Capitol Hill er ryddet

Både demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, og lederen for demokraterne i Senatet, Charles Schumer, fortæller nu, at politikerne i den amerikanske kongres genoptager godkendelsen af Joe Bidens valgsejr, der i dag blev afbrudt af et angreb på Capitol Hill.

Trump-tilhængerne, der tidligere på dagen tiltvang sig adgang til parlamentet og lykkedes med at afbryde processen, er netop nu ved at blive presset helt væk fra området, og i et brev til kollegerne i Kongressen skriver Nancy Pelosi blandt andet:

»Efter samtaler med Pentagon, Justitsministeriet og vicepræsidenten har vi besluttet at fortsætte, så snart kongressen er ryddet og klar til brug«.