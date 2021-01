Ekspræsidenter på stribe fordømmer belejring

Tidligere har de hver især kæmpet om nøglerne til Det Hvide Hus. Men efter onsdagens optøjer står de sammen om at fordømme det, de betegner som et angreb på demokratiet.

De forhenværende præsidenter Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama har alle natten til torsdag dansk tid udsendt erklæringer, hvor de har kommenteret begivenhederne på Capitol Hill.

»Dette er en national tragedie og er ikke, hvem vi er som en nation. Efter at have observeret valg i udsatte demokratier over hele verden ved jeg, at vi som befolkning kan finde sammen og bevæge os væk fra denne afgrund og fredeligt hævde vores lands love«, skriver Jimmy Carter.