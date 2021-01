Få overblikket efter vild nat i USA: Snapchat har nu også suspenderet Trumps konto

Trump-støtter angreb onsdag Kongressen for at forhindre at den procedure, der godkender valget af Joe Biden som den kommende præsident, kunne gennemføres. Det lykkedes ikke, Kongressen er trådt sammen igen. Her er, hvad vi ved: