Nu taler Trump: Præsidenten lover fredelig overgang til Biden

Donald Trump lover en velordnet overdragelse af præsidentposten til Joe Biden 20. januar.

Det siger den afgående præsident i en meddelelse, som hans talsmand Dan Scavino deler på Twitter.»Selv om jeg er fuldstændig uenig med resultatet af valget, og fakta underbygger det, vil der blive en velordnet overdragelse 20. januar«, siger Trump i meddelelsen.

»Jeg har altid sagt, at vi ville fortsætte vores kamp for at sikre, at kun lovlige stemmer blev talt. Og selv om dette markerer slutningen på den største første periode i historien, så er det kun begyndelsen på vores kamp for at gøre USA stort igen«.

Meldingen kommer, umiddelbart efter at Kongressen formelt har godkendt Joe Biden som USA’s næste præsident, efter at have optalt og godkendt valgmandsstemmerne.

306 valgmænd går til Biden, mens Trump har fået 232 valgmænd.

Dermed vil Biden 20. januar blive taget i ed som USA’s næste præsident, mens Kamala Harris vil blive indsat som landets nye vicepræsident.

Processen med at godkende valgresultatet blev afbrudt onsdag aften dansk tid, da hundredvis af Trump-støtter trængte ind i kongresbygningen.

Situationen var ude af kontrol både inden og uden for Kongressen. I alt fire personer har ifølge politiet mistet livet i forbindelse med urolighederne.

Trump selv har ikke delt sin erklæring om en fredelig magtoverdragelse på Twitter.

Hans Twitter-konto blev omkring klokken et natten til torsdag dansk tid blokeret af det sociale medie i 12 timer.

Det skete, efter at han blandt andet havde delt en video midt under urolighederne ved Kongressen, hvor han opfordrede sine tilhængere til at gå hjem. Men samtidig gentog han også sine udokumenterede påstande om valgsnyd.

Twitter har ifølge Bloomberg News truet med at udelukke Trump helt fra det sociale medie, hvis ikke han fjernede videoen og to andre opslag, som ifølge Twitter opildner til vold.

Opslagene er efterfølgende blevet slettet fra Trumps Twitter-profil.

Også YouTube har fjernet en video, som Trump delte i forbindelse med urolighederne, ligesom at Facebook har blokeret Trump i 24 timer.

ritzau