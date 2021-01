USA-ekspert: Formelt kan det lade sig gøre at afsætte Trump

Efter gårsdagens voldsomme scener i og omkring den amerikanske kongresbygning, Capitol Hill, fyger det med krav om at få afsat præsident Donald Trump, før hans embedsperiode udløber 20. januar klokken 12.

En stribe demokratiske politikere siger, at de vil forsøge at få stillet Trump for en rigsret.

Politikeren Ilhan Omar, som sidder i Repræsentanterne Hus, det ene af kongressens to kamre, var blandt de første, som åbent opfordrede til at fjerne præsidenten fra posten, og skrev allerede i går eftermiddag på Twitter, at hun var i gang med at forberede en ny rigsretssag mod præsidenten.