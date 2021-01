Kinesisk skadefro over uroen i USA: Det er mærkeligt, hvorfor der ikke er nogen, der fordømmer politivold

Mens politikere og meningsmagere i Vesten har fordømt angrebet på den amerikanske kongresbygning, var reaktionen noget anderledes i Kina, hvor der torsdag både i aviser og på sociale medier bredte sig en stemning af skadefro.

Mange sammenlignede belejringen af Kongressen med demonstrationerne i Hongkong forrige år, hvor prodemokratiske aktivister på et tidspunkt trængte ind i Hongkongs lokalparlament.

På Facebook gjorde Ann Chiang, der tilhører Hongkongs største prokinesiske parti DAB, opmærksom på, at formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi, for to år siden omtalte demonstrationerne i Hongkong som »at betragte et smukt syn«.