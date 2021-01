Rystende scener indefra: Sikkerhedsfolk trak deres våben og råbte, og skræmte politikeres telefoner bippede og kimede

Næppe havde lederen af Senatet, Mitch McConnell, advaret sine republikanske partifæller om, at deres bestræbelser på at omstøde præsidentvalget ville sende demokratiet i USA ind i en »dødsspiral«, før der gik et sug af frygt gennem Senatet.

En stor gruppe pro-Trump demonstranter var brudt gennem afspærringerne og kommet ind i bygningen, og politifolk måtte i al hast føre vicepræsident Mike Pence væk fra podiet og ud af kammeret, mens der lød vrede råb fra menneskemængden på den anden side af dørene.

Oppe i Senatets presseloge strakte reportere hals for at få et glimt af de uroligheder, der udspillede sig uden for salen. Journalister blev hurtigt gennet indenfor i salen, mens personalet råbte »ind eller ud!« og maste på for at få lukket og sikret dørene mod de indtrængende. Den republikanske senator Todd Young fra Indiana råbte højlydt til dem, at dørene skulle låses.