»Det er ganske, ganske usædvanligt«: Trump blev holdt udenfor, da der blev ringet efter hjælp

Mens USA slikker sårene efter de historiske optøjer på Capitol Hill, dukker flere og flere spørgsmål om det konkrete forløb op i medierne og blandt almindelige amerikanere.

For det første vækker det forundring, at det lykkedes forholdsvis få hundrede eller måske et par tusinde rasende Trump-tilhængere at trænge helt ind i Kongressen og i 6-7 timer lamme den sidste formelle godkendelse af Joe Biden som USA’s kommende præsident.

For det andet hæfter både medier og sikkerhedseksperter sig ved den måde, Nationalgarden til sidst i de hektiske timer blev udkommanderet på til at sikre ro og orden. Nationalgarden er typisk myndighedernes sidste og stærkeste træk, når det kommer til at bremse uroligheder i USA.