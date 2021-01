Nu slår Hongkongs regering tilbage: Undersøger mulighederne for at få Uffe Elbæk og andre danske politikere udleveret og fængslet

En større konflikt mellem Danmark på den ene side og Hongkong og Kina på den anden side kan være tæt på at bryde ud, fordi Hongkongs lokalregering nu åbent fortæller, at den er i gang med at undersøge mulighederne for at få retsforfulgt flere danske politikere og aktivister.

Den pro-kinesiske lokalregering i Hongkong er stærkt fortørnet over, at det i december sidste år lykkedes politikeren og demokratiforkæmperen Ted Hui at flygte fra Hongkong til Danmark. Han var i Hongkong anklaget for ni forskellige lovovertrædelser i forbindelse med aktiviteter vendt mod det kinesiske styre, og det lykkedes ham kun at slippe ud af Hongkong, fordi de to folketingspolitikere Uffe Elbæk og Katarina Ammitzbøll fra henholdsvis Frie Grønne og De Konservative hjalp ham med at snyde politiet i Hongkong. De to politikere udstedte en invitation og et falskt mødeprogram, så det så ud som om, at Ted Hui skulle til Danmark for at tale om miljø og bæredygtighed. Dermed opdagede politiet ikke, at hans hensigt var at gå i eksil.

Nu risikerer de to politikeres hjælp at få store konsekvenser.