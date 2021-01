Kvikler i undergrunden: Hvordan gik det til, da en norsk bydel pludselig blev forvandlet til et kæmpe krater?

Håbet om at finde flere overlevende fra jordskredet i den norske by Ask er slukket. Der er gået mere end en uge, siden jorden forsvandt under i alt 31 beboelser, hvor 10 mennesker mistede livet, når man medtæller de 3, der endnu ikke er fundet i den frosne lergrav.

Men hvordan kan det ske? Hvor ofte sker det? Kunne man have forudset det?

Svarene finder man i en lerart, man kalder kvikler. Vi kender ikke til den i Danmark, men den udgør den jord, som ikke kun dele af den norske by Ask er bygget på, men som man finder i dale og skråninger over hele Norge. Det fortæller geolog Kristian Svennevig. Han er ansat ved Geus, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark Og Grønland, hvor han forsker i landskred.

Kvikler blev dannet i slutningen af den seneste istid, da gletsjerne høvlede hen over grundfjeldet for mere end 10.000 år siden. Dengang lignede Norge Grønland, hvor gletsjerne lå lidt inde i landet, og de store, tunge ismasser havde presset så meget ned på undergrunden, at landet lå meget lavere, end det gør i dag. Siden dengang er jorden hævet med omkring 200 meter i Norge, og det betyder, at det, der i dag er dale, dengang var fjorde fyldt med havvand. Her aflejredes saltholdigt ler, der, da jorden senere hævede sig over havoverfladen og udvaskedes, blev til kvikler, fortæller Kristian Svennevig.