»Virussen er ude af kontrol«: Storbritannien er i knæ og London erklæret i nødsituation

Den har allerede nået at sprede sig, den smitsomme virusvariant B117, til Danmark og andre europæiske lande, og i dag har Udenrigsministeriet indført de mest omfattende rejserestriktioner siden marts i frygt for, at flere mennesker tager den med ind i landet.

Og kigger man mod Storbritannien, hvor B117 først blev fundet, er det ikke så svært at forstå, hvorfor så mange lande frygter virusvarianten. Til trods for at Storbritannien er det land i Europa, der har vaccineret den største del af befolkningen med 1,91 procent, er det ikke positive historier, der fylder i nyhedsbilledet. Tilstanden på den anden side af Nordsøen er noget nær katastrofal, efter at virusvarianten er brudt ud.

Fredag er antallet af smittede i Storbritannien igen rekordhøjt med alarmerende 68.053 nye smittede inden for 24 timer, og i den seneste uge er over 415.000 blevet smittet.