Fem historiske Trump-tweets: »Når vi kigger tilbage, er det meget rart, at tredje verdenskrig ikke startede på Trumps twitterkonto«

Twitter har lukket USA’s præsident Donald Trumps Twitter-profil permanent.

Det er sket efter uroligheder ved Kongressen i Washington D.C. onsdag, hvor demonstranter stormede Capitol Hill efter, at Donald Trump havde opfordret dem til at marchere mod den historiske bygning, hvor hans kollegaer var i gang med at slå de sidste søm i Trumps valgnederlags-kiste.

Med et kan præsidenten ikke længere kommunikere sine korte - og ofte kontante - budskaber direkte til amerikanerne og resten af verden via det sociale medie.

»Ret tidligt har Trump fundet ud af, at Twitters format passer ham ret godt. Det er ofte noget med korte, aggressive udmeldinger, der står skrevet med versaler. Det er lidt mere reality-tv-stjerne-agtigt end det er traditionel politisk kommunikation, og godt reality-tv kræver konflikter og sensation. Det må man sige, at han har formået at levere«, siger Astrid Haug, der er ekspert i sociale medier.

Her er et udpluk af nogle af præsidentens mest mindeværdige opslag på Twitter.

Fake News

Få måneder efter at han havde indtaget Det Hvide Hus, delte Trump i 2017 en videomontage, som viser, at han kaster en mand i gulvet under en wrestling-kamp. Hans modstanders ansigt var erstattet af tv-stationen CNN’s logo.

Tweetet blev delt hundredtusindvis af gange og er et eksempel på Trumps kamp mod de etablerede medier, som han anklagede for lave ’fake news’ og føre en ’heksejagt’ mod ham.

»Det har jo helt klart været et hovedtema. Og det har ganske enkelt været genialt, at han har formået, at bruge sin egen største svaghed på sine modstandere. Han er blevet anklaget og angrebet af de etablerede medier for at have en noget afslappet forhold til sandheden, og som modsvar har han smidt samme anklage den anden vej«, siger Astrid Haug.

Ifølge hende er der her tale om et skoleeksempel på, at angreb er den bedste form for forsvar.

Samtidig er det dog også en tendens, som er blevet samlet op af flere politikere, som også herhjemme angriber medierne for at have et laissez faire forhold til sandheden, mener Astrid Haug.

»Trump har været virkelig effektiv til at angribe medierne, og vi kan se, at den effektivitet og vedholdenhed har spredt sig til andre dele af det politiske samfund, hvilket jo i sidste ende stiller os overfor et alvorligt demokratisk problem«.

Den største knap

Under Trumps andet år som præsident, fortalte Nordkoreas leder, Kim Jong-un, at han havde en ’atomknap’ på sit skrivebord.

Det fik Trump til tasterne:

»Nordkorea-leder Kim Jong-un har lige hævdet, at ’atomknappen’ er på hans bord. Vil nogle fra hans slidte og sultende regime venligst oplyse ham om, at jeg også har en atomknap, og den er meget større og mere kraftfuld end hans - og min knap virker«, hed det i et tweet fra Trump.

Astrid Haug husker tilbage på dagene, hvor den amerikanske præsident lage arm med den nordkoreanske diktator på Twitter, som »nogle af de mest sindssyge« i præsidentens regeringstid.

»Jeg var da reelt bekymret for, hvad efterspillet af de her fornærmelser ville blive. Jeg tror Trump i Kim Jong-Un så en mulighed for at skabe en konflikt, som kunne få hele verdens opmærksomhed samtidig med, at han kunne puste sit eget ego op«.

Mundhuggeriet med Kim Jong-Un er, ifølge Astrid Haug, et meget godt eksempel på, hvor usikker en tid, det har været med Trump i Det Hvide Hus.

»Når vi nu kigger tilbage, så er det jo meget rart, at når historien skal skrives, at vi ikke skal skrive, at tredje verdenskrig startede på Trumps twitterkonto«.

Sleepy Joe

Twitter var også en yndet platform for Trump til at give politiske modstandere øgenavne.

Det gik blandt andet ud over den kommende præsident, Joe Biden, som fik tilnavnet Sleepy Joe (søvnige Joe, red.).

»Han er en supermobber. Det er der ingen tvivl om, men da det hele startede, så tror jeg, der var mange som sad og grinte lidt af de her mobberier. Fordi umiddelbart er det sjovt og godt fundet på af Trump, men samtidig er det ret usmageligt«, siger Astrid Haug.

»Det er jo ikke noget man glemmer igen, og mange vil nok huske tilbage på det som noget, der var under lavmålet for, hvad en amerikanske præsident kan tillade sig. Men det er alligevel i den mere uskyldige ende af hans kontroversielle tweets«.

Omvendt har Trump på Twitter kaldt sig selv et ’meget stabilt geni’.

Covid-19

En måned før præsidentvalget 3. november brugte Trump Twitter til at meddele, at både han og hans kone, Melania Trump, var smittet med covid-19.

»I aften er USA’s førstedame og jeg testet positive for covid-19. Vi vil begynde vores karantæne og komme os hurtigst muligt. Vi vil komme igennem dette sammen«, skrev præsidenten.

»Tweetet er en af de få, hvor præsidenten ikke selv har skabt historien. Her er han nødt til at forholde sig til virkeligheden«, siger Astrid Haug.