Trump-fanatikere klar til at brænde Washington ned for at holde ham ved magten, mens kravene om hans tilbagetræden tager til

Det amerikanske demokrati står i de kommende dage over for udfordringer og trusler, som i værste fald kan skabe nye brudflader og konflikter i den i forvejen dybt splittede nation.

Demokraterne overvejede i weekenden at fremlægge et forslag om en rigsretssag mod præsident Donald Trump, på trods af at Senatet ifølge republikanernes gruppeformand, Mitch McConnell, først får mulighed for at indlede processen 19. januar.

Et eventuelt forsøg på at afsætte præsidenten ved en afstemning i Senatet kommer kun 11 måneder efter, at Senatet frikendte ham i den kun fjerde rigsretssag mod en siddende præsident i landets historie, og på trods af at præsident Trump forlader Det Hvide Hus 20. januar.

Men vreden mod præsidenten tager til dag for dag, og den bliver ikke mindre, i takt med at nye detaljer om de voldsomme begivenheder under Trump-tilhængernes invasion af Kongressen og præsidentens adfærd før og under begivenhederne onsdag kommer frem.

Forbundspolitiet FBI’s efterforskning viser blandt andet, at stormløbet på Kongressen var koordineret flere dage inden mellem højreekstremistiske organisationer på nettet, hvilket til flere kommentatorers undren hverken fik FBI eller andre instanser til at reagere.