Verdens dyreste fængsel: 40 fanger venter på, om Biden tør lukke Guantanamo

De retsløse fanger i Guantanamo er ikke vant til, at en ny præsident i Washington gør nogen forskel.

Præsident Bush fik for 19 år siden fængsels-lejren oprettet til fanger i sin verdensomspændende »krig mod terror« efter Al-Qaeda-bevægelsens attentat mod World Trade Center i New York den 11. september 2001 med 2900 dræbte. Præsident Obama lovede at lukke lejren, men holdt ikke sit løfte – også fordi Kongressen ikke ville acceptere det. Præsident Trump lovede modsat at opretholde Guantanamo og »fylde det med nogle sløje fyre«.

De fleste af fangerne i det omstridte fængsel ved den amerikanske militærbase på Cuba er tilbageholdt i fjerne lande. Mange af dem blev derefter torteret i hemmelige CIA-centre helt andre steder uden for lov og ret. Og siden blev de transporteret med alt andet end passagerfly til Cuba for at blive indsat i det afsides amerikanske fængsel.