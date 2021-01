Nord Stream 2 er storpolitik

Gasledningen er selve symbolet på det slagsmål, som europæisk sikkerhedspolitik har udviklet sig til. I hvert sit ringhjørne står vores nærmeste allierede, Tyskland og USA. Tyskerne vil have rørledningen og er ikke bange for at blive en russisk vasalstat. USA tror ikke på, at europæerne kan modstå russisk pres – og så vil USA gerne sælge sin egen gas til EU. Danmark med Bornholm som en slags prop i Østersøen har medvirket til at forsinke projektet ved at stille krav om ny linjeføring af rørledningen. Først i tredje forsøg fik rørledningen dansk godkendelse. Nu føres den uden om dansk søterritorium gennem den internationale økonomiske zone, hvor FN’s havretsregler for sørørledninger er gældende. Regeringen har hele tiden fastholdt, at sagsbehandlingen ikke var politisk, men rent administrativ. Uformelt har den danske ’langsommelighed’ dog givet store plusser i karakterbogen i Det Hvide Hus.

EU’s egen gasproduktion i Nordsøen er ved at løbe tør. Samtidig skal brugen af kul især i Tyskland og Polen udfases, og Tyskland er også ved at droppe atomkraft.

Hvis en endnu større del af EU’s gasforbrug i fremtiden kommer fra Rusland, frygter modstanderne af Nord Stream 2, at Europa forærer Kreml og præsident Vladimir Putin et effektivt politisk afpresningsvåben. Tilhængerne af gasledningen peger på, at Rusland er afhængig af indtægterne fra gassalget, og at gassen end ikke blev brugt politisk af Sovjetunionen.

Det meste russiske gas til Europa føres i dag gennem Ukraine. Landets økonomi er meget afhængig af transitindtægterne, og Ukraines egen energiforsyning bygger også på russisk gas. Ukraine risikerer med Nord Stream 2 at miste milliardindtægter. Omvendt slipper EU for igen at blive gidsel i en konflikt mellem de to lande, hvor Rusland lukker for gassen. For et år siden indgik Rusland og Ukraine efter voldsomt pres fra den tyske kansler Angela Merkel en aftale om gastransporten via Ukraine.