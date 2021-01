Nu får kvinderne oprejsning: Kim Bok-dong var 14 år gammel, da hun første gang blev voldtaget af en japansk soldat

Første gang Kim Bok-dong blev voldtaget af en japansk soldat, var hun 14 år gammel.

Under påskuddet af at den unge pige skulle arbejde på fabrik og fremstille uniformer til det japanske militær, blev hun under Anden Verdenskrig fjernet fra trygheden hos sin familie i Sydkorea og sat i slavelignende prostitution ved krigens front i flere asiatiske lande. Heriblandt Kina, Malaysia og Indonesien.

»Om lørdagen og søndagen stod soldaterne i kø uden for vores værelser. Og hvis der var forsinkelser mellem besøgende, begyndte de at banke på døren. Til sidst mistede jeg overblik over, hvor mange der kom og gik«, fortalte Kim Bok-dong til journalist Stephen Park fra det sydkoreanske netmedie Asian Boss tilbage i 2018.

Det var sidste gang, den sydkoreanske kvinde fortalte sin historie offentligt. Hun døde tre måneder efter i januar 2019, 92 år gammel.

To år senere, fredag 8. januar 2021, faldt en historisk afgørelse i byretten i Sydkoreas hovedstad, Seoul.