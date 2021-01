Her er Trumps bud på, hvem der skal forsvare ham, hvis han stilles for en rigsret

På de gyldne gange af Kongressen, hvor en rasende pøbel næsten uhindret hærgede for bare få dage siden, går der nu kampklædte soldater.

Det er seks dage efter det skæbnesvangre og dødelige stormløb på Kongressen i Washington D.C. Det er første gang Kongressens politikere samles, siden den dag de selv gemte sig rædselsslagne under bordene, iførte sig gasmasker og blev evakueret.

Demokraterne ledet af majoritetsleder i Repræsentanternes Hus Nancy Pelosi fremlagde mandag et forslag om at stille præsident Trump for en rigsret for »tilskyndelse til oprør« i forbindelse med angrebet mod Kongressen, amerikansk demokratis allerhelligste, hvor hele den øverste politiske magt sad samlet for at ratificere Joe Bidens sejr.

Det vil være første gang i historien, at en præsident bliver stillet for en rigsret to gange.