Mens Storbritannien står overfor de værste uger i pandemien, er Boris Johnson havnet i modvind

Den britiske premierminister Boris Johnson er kommet i modvind, efter han ifølge det britiske medie The Evening Standard søndag blev set cykle i en park i det østlige London, 10 kilometer fra premierministerboligen Downing Street 10. Boris Johnson var iført mundbind og eskorteret af sine sikkerhedsvagter.

Storbritannien befinder sig ifølge regeringens toprådgiver Chris Witty på det »allerfarligste tidspunkt« på grund af en ny og mere smitsom variant af coronavirus, B117, London er erklæret i nødssituation, og briterne skal kun gå ud, hvis det er absolut nødvendigt.

Det er den udvikling, vi lige nu prøver at undgå i Danmark, ved at blive hjemme, holde restauranter, barer og kulturliv lukket og indføre omfattende rejserestriktioner.

Selv det at stoppe op og tale med nogen på gaden, kan udgøre en potentiel trussel, udtaler rådgiveren, efter Boris Johnsons egen sundhedsminister er bekymret for, om briterne underminerer nedlukningen ved at bøje reglerne for motion og udvise dalende tilslutning til restriktionerne. Derfor bliver premierministeren nu kritiseret for ikke at sætte et godt eksempel og bevæge sig så langt fra sit hjem på sin cykeltur.

»Endnu engang er det; gør, som jeg siger, ikke gør, som jeg gør, fra premierministeren«, siger Labour-partiets parlamentsmedlem Andy Slaughter til BBC.