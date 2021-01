Joe Biden har hånden på gashanerne i Østersøen

Kommer der nogensinde gas i de rør? Eller vil Østersøens havbund i årtier fremover – gasrør har lang holdbarhed – være hjemsted for et monument over, hvordan moderne sikkerhedspolitik i begyndelsen af det 21. århundrede blev udkæmpet med økonomiske sanktioner?

Ovenikøbet en kamp, der står lige så meget mellem allierede indbyrdes som mellem ven og fjende.

Frem til sommeren 2018 så det ud til, at Gazprom og Nord Stream 2 nogenlunde ugeneret kunne tage stikket hjem. Det var ganske vist lykkedes Obama-regeringen at få Danmark til at vedtage en ’lex Nord Stream 2’, der betød, at Udenrigsministeriet skulle vurdere den type projekter i dansk territorialfarvand i forhold til Danmarks sikkerhedspolitiske interesser.