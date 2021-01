Kendt Kina-kritiker fra Hongkong er parat til at komme tilbage til Danmark, men Socialdemokratiet vil ikke mødes med ham

Fakta

Ted Hui

38 år, tidligere medlem af lokalparlamentet i Hongkong og en kendt demokratiforkæmper.

Han flygtede i december til Danmark, efter at politiet i Hongkong havde rettet ni forskellige anklager imod ham, der kunne sende ham flere år i fængsel.

Han fik hjælp af de to ungdomspolitikere Anders Storgaard og Thomas Rohden og de to folketingspolitikere Uffe Elbæk og Katarina Ammitzbøll, der udsendte en invitation og et falskt mødeprogram, så politiet i Hongkong troede, at han skulle til Danmark for at tale om miljø.

Efter nogle dage i Danmark tog Ted Hui videre til Storbritannien, hvor han nu er gået i eksil. Samtidig undersøger Hongkongs regering muligheden for at retsforfølge de personer i Danmark, som hjalp ham med at flygte.

