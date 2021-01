Europæere: USA's politiske system er ødelagt

Mens mange europæere glæder sig over udsigten til en ny amerikansk præsident, tror et flertal ikke på, at Biden kommer til at føre USA tilbage til rollen som verdensleder i internationale spørgsmål som klimaforandring og truslen fra Kina.

Det viser en ny spørgeundersøgelse foretaget af Datapraxis and YouGov for tænketanken European Center for Foreign Relations, ECFR, hvor 15.000 europæere fra 11 forskellige lande, blandt andre Danmark, er blevet spurgt til deres syn på USA’s plads i verden efter Donald Trump.

Undersøgelsen, som er foretaget fra slutningen af november til begyndelsen af december, viser, at 6 ud af 10 i de adspurgte europæiske lande, mener, at det amerikanske politiske system er helt eller delvis ødelagt.