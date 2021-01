Skal den grønne, hyggeonklen eller den neoliberale afløse Angela Merkel?

Mens en socialistleder i protest kyler en buket blomster ned for fødderne af den nyudnævnte ministerpræsident i Thüringen, tjekker Annegret Kramp-Karrenbauer sin mobiltelefon, inden hun stiger om bord i en flyvemaskine i Berlin.

AKK, som hun for det meste kaldes, er chef for de tyske konservative, kristendemokraterne, og dermed en af de tungeste politikere i Europa. På dette tidspunkt – februar 2020 – er hun også den sandsynlige afløser for Angela Merkel som Tysklands kansler.

Lige indtil hun tjekker mobilen.

»Kemmerich valgt som ministerpræsident«, læser hun. Det er ikke til at fatte. Den liberale Thomas Kemmerich og hans FDP klarede kun med nød og næppe spærregrænsen. Nu er han chef for den østtyske delstat Thüringen. Men det ufattelige er, at han er bragt til magten af kristendemokraterne i en uhellig alliance med de højreradikale i Alternative für Deutschland (AfD). Kramp-Karrenbauer har ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at partifællerne i Erfurt med åbne øjne ville træde ud over denne afgrund. Kristendemokraterne (CDU) samarbejder ikke med AfD. Punktum.

»Utilgiveligt«, konstaterer kansler Merkel, der er på statsbesøg i Sydafrika.