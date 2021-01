Donald Trump kan splitte Det Republikanske Parti

Se lige på billedet: Opbuddet af soldater fra Nationalgarden fik det næsten til at ligne en krigszone, da medlemmerne af den amerikanske Kongres’ underhus, Repræsentanternes Hus, onsdag aften dansk tid mødte op til noget, der ser ud til at ende i historiebøgerne: beslutningen om – igen – at stille USA’s præsident Trump for en rigsret.

Aldrig før er en amerikansk præsident blevet stillet for en rigsret to gange. I Donald Trumps tilfælde er det imidlertid anden gang inden for lidt mere end et år.

Sceneriet siger en del om den spændte stemning i Washington, D.C., oven på sidste uges stormløb mod Kongressen. Stormløbet var også det direkte afsæt for onsdagens debat om en ny rigsretssag, fordi det handlede om Trumps medansvar for det, der onsdag 6. januar endte som et historisk amokløb mod selve hjertet af det amerikanske demokrati.