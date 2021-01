Efter måneders venten er WHO’s eksperter kommet til Wuhan. Nu er spørgsmålet blot, hvor frie hænder de får

Et internationalt eksperthold fra verdenssundhedsorganisationen WHO ankom torsdag til den kinesiske by Wuhan på et besøg, der vil få ligeså stor politisk som sundhedsfaglig betydning.

Holdet består af 10 personer – heriblandt den danske læge Thea Kølsen Fischer, som er forskningschef på Nordsjællands hospital og tilknyttet Københavns Universitet som ekspert i virusepidemier.

Holdet skal forsøge at blive klogere på, hvad der præcist skete, da coronavirussen spredte sig fra dyr til mennesker, men besøget kompliceres af, at det er usikkert, om de kinesiske myndigheder frit vil tillade eksperterne at gennemføre de undersøgelser, som de finder nødvendige.