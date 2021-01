Sverige runder over 10.000 dødsfald

Med hele 351 nye dødsfald relateret til covid-19 registreret torsdag runder Sverige en kedelig milepæl med i alt 10.185 dødsfald.

Imens ligger 365 mennesker på intensivafdelinger over Sverige.

Det fortæller Karin Tegmark Wisell, afdelingschef hos den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, på et pressemøde i Sverige torsdag klokken 14.

I de seneste 29 timer har Danmark registreret 1502 nye smittede, mens tallet i Sverige er 6580.

Sveriges indbyggertal er næsten dobbelt så højt som Danmarks. Men selv med det in mente, rammer virusset relativt flere i Sverige, end det i øjeblikket gør i Danmark.

Stigningen vil fortsætte

Det forventes stadig, at stigningen vil fortsætte, fortæller de svenske myndigheder også.

Regionalt står det værst til tæt på Danmark. Smittespredningen er nemlig størst regionerne Skåne, Halland og Blekinge. Smittespredningen er derimod aftaget i hovedstaden Stockholm.

I Skåne er der ifølge seneste måling 1.272 nye tilfælde per 100.000 indbyggere. Dobbelt så mange, som i landsgennemsnittet. Det skriver den svenske TV-kanal SVT.

Karin Tegmark Wisell opfordrer de svenske borgere til at hjælpe mere til.

»Vi ved, at smitten spreder sig, selv før man får symptomer. Så undgå nye kontakter og hold jer inden for små kredse«.

Siden pandemiens start er der registreret 518.738 svenskere med covid-19. Tirsdag passerede tallet en halv million, og i den forbindelse advarede statsepidemiolog Anders Tegnell om, at Sverige er i en kritisk fase i forhold til, hvad sundhedsvæsenet kan klare. Det skriver Ritzau.

I alt er 186.661 personer nu testet positive for covid-19 i Danmark, viser tal fra Statens Serum Institut.

Siden november har Sverige været ekstra hårdt ramt, fremgår det af statistikken fra Folkhälsomyndigheten.

Ny pandemilov med flere beføjelser til regeringen i Sverige

Riksdagen i Sverige vedtog i sidste uge en ny pandemilov. Den giver regeringen øgede muligheder for at indføre tiltag til at begrænse coronasmitten.

Det gælder for eksempel muligheden for at indføre forsamlingsforbud, lukke den kollektive trafik, butikker, fitnesscentre med videre.

Som et af få lande i Europa har Sverige ikke hidtil været omfattet af en decideret nedlukning under pandemien.

I stedet har strategien fra både regeringen og myndighederne i høj grad hvilet på anbefalinger, som statsepidemiolog Anders Tegnell oftest har stået i spidsen for.

80.00 vaccineret i Sverige

Ifølge Folkhälsomyndigheten har Sverige indtil videre vaccineret 80.000 borgere. Til sammenligning er Danmark oppe på 129.170 borgere, der har fået det første stik. Det svarer til 2,21 procent af den danske befolkning.