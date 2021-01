Nordkorea viser nyt atommissil frem som en særlig velkomsthilsen til Joe Biden

Det nordkoreanske styre afholdt natten til fredag en storstilet militærparade i hovedstaden Pyongyang, hvor tusindvis af soldater gik strækmarch i velkoreograferede formationer, men hvor det egentlige formål var at fremvise styrets nyeste militære isenkram.

Højdepunktet i paraden kom, da mindst fire sort og hvid stribede missiler placeret på ladet af militærgrønne lastbiler blev kørt hen over den centrale Kim Il-sung Plads, hvor paraden foregik, idet disse våben angiveligt skulle være en helt ny type atommissiler beregnet til at blive affyret fra ubåde.

»Verdens mest kraftfulde våben - et ubådsaffyret ballistisk missil - blev et efter et kørt ind på pladsen og demonstrerede med tydelighed tyngden af de revolutionære væbnede styrker«, skrev det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA og tilføjede, at de mange tilskuere til paraden var brudt ud i hurraråb.

På Twitter bekræftede Ankit Panda, der er tilknyttet tænketanken Carnegie Endowment for International Peace og har udgivet en bog om Nordkoreas atomprogram, at Nordkorea angiveligt har udviklet en ny generation af atommissiler i familie med den type ubådsmissiler, styret hidtil har haft.

Missilerne skønnes ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap at have en rækkevidde på mindst 2.000 kilometer, hvilket fra nordkoreansk farvand gør dem i stand til at ramme Japan, men ikke det amerikanske fastland.