Flere deltagere i stormløb mod Kongressen var på terrorliste

Flere af de involverede i stormløbet på Kongressen 6. januar var i forvejen i søgelyset som potentielle terrorister.

Det skriver avisen Washington Post på baggrund af en kilde, der er bekendt med det føderale politiforbund FBI’s undersøgelse.

Det er én af de foreløbige afsløringer fra de undersøgelser, der er i gang med at kortlægge den skelsættende dag 6. januar, hvor Trump-støtter stormede og hærgede Kongressen, og i alt fem mennesker betalte med livet, herunder en politimand i tjeneste.

De potentielle terrorister er på FBI’s terrorovervågnings-liste. Et register med hundredetusindevis af navne. Hvis man er på listen, betyder det ikke, at man har en kriminel fortid, eller at man er under overvågning dagligt. Men den kan fungere som en alarmklokke for politiet eller myndighederne.

Flere af de deltagende menes også at abonnere på den politisk ekstreme ide om hvidt overherredømme, og udgør ifølge FBI potentielle sikkerhedsrisici. Hvem der konkret er tale om, vil FBI ikke gå ud med endnu.