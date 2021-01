En mand reddede sig ud af brændende hytte, men fire børn og en voksen frygtes omkommet

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fem personer - inklusiv fire børn - er savnet efter en hyttebrand på en norsk øgruppe nord for Lofoten.

Fem personer er savnet efter en hyttebrand på den norske øgruppe Vesterålen, som ligger nord for Lofoten.

Fire ud af de fem er børn under 16 år, skriver det norske medie NRK.

»Det er en meget tragisk hændelse. Vi frygter, at de fem ikke nåede ud af hytten, og at de er omkommet i branden«, siger Per Erik Hagen, der leder politiet i Loftoten og Vesterålen, til mediet NRK.

Der var seks personer i hytten ved Risøyhavn i Andøy kommune, som brændte natten til lørdag.

En mand lykkedes med at komme ud af hytten, mens de øvrige savnes.

Politiet fik melding om branden klokken 04.30.

»Hytten er brændt helt ned«, oplyste Nordland politidistrikt lørdag morgen.

»En mand reddede sig ud af hytten og fik slået alarm. Han er kvæstet og er under behandling«, siger operationslederen.

Redningsmandskab sagde lørdag morgen, at det stadig var alt for tidligt at gå ind i brandtomten, som først må køles ned.

»Brandmandskab og politi holder vagt ved stedet«, sagde talsmand for politiet, som endnu ikke ved, hvad der forårsagede branden.

Politiets operationsleder i Nordlands politidistrikt, Ivar Bo Nilsson, oplyser til dagbladet VG, at der foretages undersøgelser på stedet.

Alle seks personer er indbyggere i Vågen kommune, der ligger i Lofoten.

ritzau