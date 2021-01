Armin Laschet vandt slaget, men bliver han også tysk kansler?

Endelig er det afklaret, hvem der skal føre de tyske kristendemokrater ind i æraen efter Angela Merkel. Det bliver Armin Laschet, den runde og harmonisøgende ministerpræsident i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Laschet sejrede ved lørdagens digitale CDU-kongres med et overbevisende flertal over den superliberale Friedrich Merz, som ellers til det sidste var favorit i meningsmålingerne. Den sidste kandidat, udenrigspolitikeren Norbert Röttgen, formåede aldrig rigtigt i den 10 måneder lange valgkamp at true de to andre.

Men bliver Armin Laschet så også de konservatives kanslerkandidat og dermed den mulige afløser for Angela Merkel, når hun stopper ved valget i september? Svaret på det spørgsmål afhænger i høj grad af, hvad Markus Söder, den stærke og populære ministerpræsident i Bayern, finder på i de kommende måneder.

Det var lidt af en sensation, tyskerne blev vidner til, hvis de sad ved skærmen og fulgte slaget i det gigantiske og publikumsløse studie i Berlin. Mange havde de seneste uger og måneder prøvet at vænne sig til tanken om, at den selvsikre, ambitiøse og særdeles erhvervsvenlige Friedrich Merz ville overtage CDU og måske endda kanslerposten. Han ville utvivlsomt have trukket Tyskland et pænt stykke mod højre og skabt mere polarisering end sammenhold i det politiske landskab.