Efter udelukkelsen af Trump: Vi slipper ikke af med politisk splittelse ved at slukke for de mest højrøstede

Pludselig sad han kun med en helt almindelig telefon, den amerikanske præsident: Efter stormløbet mod den amerikanske kongres slukkede Twitter og Facebook med ét for Donald Trumps adgang til deres platforme, og dermed var det slut med flere gange dagligt at bruge telefonen som kontakt til hans 88 millioner følgere. Men er Trump virkelig hele problemet?

Nej, faktisk er der fire grunde til, at had, konflikter og kløfter fylder så meget for tiden.

For det første, så har vi adgang til informationer, nyheder og holdninger på nye måder. Vores mediebrug er konstant under udvikling, og den tydeligste forandring er skiftet fra tv-transmission – sendt via få kanaler på et bestemt tidspunkt – til en eksplosion af kanaler og muligheden for løbende adgang til indhold. Sociale medier er blevet så populære, at den amerikanske befolkning bruger mere tid på YouTube end på at se kabel-tv.

Den slags platforme er lavet, så de skaber eksplosivt meget indhold, særligt i form af videoer, som er nemme at forstå og skaber mere udtalte reaktioner end tekst. YouTubes forretningsmodel gør det muligt for hvem som helst at tjene penge på indhold, der bliver set af mange mennesker. Resultatet er masser af indhold, også af ekstrem karakter, kombineret med muligheden for at skabe sociale fællesskaber. Den form for mediebrug giver flere og mere opdelte fællesskaber end før i tiden, hvor medierne var en fælles referenceramme.

For det andet, så har politik længe været præget af populisme og nationalisme. Politikere, der lover at forbedre folks liv, fjerne farer og genskabe nationen som stærk og uafhængig, har vind i sejlene. Trumps mantraer som ’Make America Great Again’ og ’America First’ er blot de mest udtalte eksempler på politiske strømninger, vi ser i mange dele af verden.