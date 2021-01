»Byen fuld af biler med hvide mennesker, der har trucken fyldt med våben. Men dem stopper de ikke«

I Richmond i Virginia har en gruppe unge aktivister taget kontrol over - og forvandlet - et berømt monument over sydstatsgeneralen Robert E. Lee, fordi de var trætte af dagligt at blive mindet om landets både historiske og nuværende raceulighed. Mandag indtog Trump-tilhængere byens gader, men statuen kom de ikke i nærheden af, og ligesom byen efterhånden er ryddet for gamle konføderations-symboler, håber aktivisterne på, at racismen - med Joe Biden ved magten - igen bliver gemt en smule af vejen. Bare fjernet fra overfladen. Mere tør de ikke tro på.