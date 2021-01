Han forsvarede Trump under den første rigsret, og har rejst USA rundt for at få omstødt valgresultatet, men nu er den skandaleramte advokat selv kommet i fedtefadet

Han forsvarede ham, da Donald Trump første gang blev stillet for en rigsret. Han har rejst USA rundt for at få omstødt resultatet af præsidentvalget 3. november sidste år. Og han anklages for at bakke op, da præsidenten, ifølge demokraterne, opildnede til de uroligheder, der førte fem døde i forbindelse med stormen på Capitol Hill.

Men New Yorks forhenværende borgmester og personlige advokat for den snart hedengangne præsident Trump, Rudy Giuliani, kommer ikke til at være en del af forsvaret, når Trump, som den første amerikanske præsident nogensinde, for anden gang bliver stillet for en rigsret.

Ifølge The Washington Post er den 76-årige advokat tilsyneladende raget uklar med Trump, fordi det ikke er lykkedes ham at finde afgørende beviser for valgsvindel og siden valget har tabt eller fået afvist stribevis af retssager i flere svingstater og ved Højesteret.

For en chef, der elsker at vinde og hader at tabe, har Giulianis seneste præstationer ikke været overbevisende, og lørdag mødtes Trump med Giuliani i Det Hvide Hus. Dagen efter fortalte den snart forhenværende præsident, ifølge Washington Posts kilder, at Giuliani ikke kommer til at forsvare ham, når Trump skal for en rigsret i Senatet.

Selv fik Rudy Giuliani lørdag først sagt, at han var i gang med at arbejde på forsvaret af Trump til rigsretssagen. Dagen efter samtalen med Trump trak han dog i land og sagde i et interview med ABC News, at han ikke ville være en del af Trumps forsvar i sagen, da han selv kan blive indkaldt som vidne.