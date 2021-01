Pandemi-panel: WHO reagerede for langsomt på Covid-19

Der blev ikke handlet hurtigt nok og kraftigt nok, da de første udbrud af Covid-19 viste sig i december 2019. Der gik således flere uger og måneder, inden Verdenssundhedsorganisationen (WHO) henholdsvis indkaldte sin krisekomité og betegnede Covid-19-udbruddene som en pandemi. Erfaringerne fra det seneste års pandemibekæmpelse bør føre til en modernisering af WHO, der mangler både ressourcer, redskaber og magt.

Det konkluderer et uafhængigt ekspertpanel, som WHO har bedt om at evaluere indsatsen mod Covid-19, i en foreløbig rapport. I spidsen for panelet er Helen Clark, tidligere premierminister i New Zealand og Ellen Johnson Sirleaf, tidligere præsident i Liberia. Panelet har yderligere 11 medlemmer, som formand og næstformand har udpeget på baggrund af deres sundhedsfaglige, økonomiske eller politiske erfaring og kvalifikationer.

WHO blev advaret om de første udbrud af Covid-19 ved udgangen af december 2019. Først 22. januar blev WHO’s krisekomité indkaldt, og først 30. januar erklærede krisekomitéen situationen for en international nødsituation.

»Det er ikke klart, hvorfor udvalget ikke mødtes før den tredje uge af januar, og det er heller ikke klart, hvorfor det ikke var i stand til at blive enige om erklæringen om en folkesundhedskrise af international interesse, da den blev indkaldt første gang«, skriver panelet.