Ung sort amerikaner: Den racisme, Trump har vækket, går ikke væk i min levetid

Donald Trump har forladt Det Hvide Hus, og Obamas tidligere vicepræsident Joe Biden har taget over. Det sker midt i en raserende pandemi og et voldsomt betændt politisk klima. De forenede stater forekommer at være flået i stumper og stykker. Kenny Angeles, en ung sort mand og vordende far, giver sit blik på det USA, han – selv med Biden som præsident – frygter, at hans søn skal vokse op i.