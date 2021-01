Farveltale: Trump ønsker den nye regering held og lykke. Og har ingen planer om at forlade politik

Den afgående præsident Donald Trump har netop udsendt en farveltale, hvor han soler sig i det, han selv betragter som en flot periode ved magten, og lover at han ikke er færdig i amerikansk politik. Men samtidig giver han også for første gang udtryk for et håb om succes og fremgang for den nye administration og opfordrer til forsoning - dog uden en eneste gang at nævne Joe Biden.