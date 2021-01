EU-kommissær: Stormen på Kongressen var techgiganternes Al-Qaeda-øjeblik

Lad mig sige dig: Jeg ser ikke for mig, at USA vil ændre noget grundlæggende under Biden. Jeg ved det, for jeg har venner i den nye administration og kender mange af dem«.

Blikket hos EU’s indre markedskommissær, Thierry Breton, er lige intenst, om det er face-to-face eller via en skærm. Det samme er kropssproget, han taler med kroppen, briller ryger af og på og af igen, som de gjorde, da han i denne uge havde inviteret en gruppe europæiske journalister, herunder Politikens, til interview via skærm om det nye USA. Om USA efter Trump.

Som de fleste andre i EU-hovedkvarteret i Bruxelles ånder han lettet op nu, hvor Joe Biden er USA’s 46. præsident og den 45., Donald Trump, har forladt Det Hvide Hus. Normaliteten kan atter anes efter fire år med Trump, som bød på handelskrig, brud med internationale aftaler, og hvor europæerne fik sat stolen for døren i forhold til Nato. For bare at tage de store linjer.

»Ingen tvivl om, at det bliver lettere med Biden. Vi er allierede og forstår hinanden ret godt, men vi har en masse, vi skal have repareret, for meget er blevet ødelagt under Trump. Specielt i den transatlantiske alliance og omkring de multilaterale forhold«.

»Men vi skal ikke være naive. Vores amerikanske allierede og venner vil fortsætte med at forsvare amerikanske interesser, og vi skal fortsætte med at forsvare europæiske interesser«, siger Breton og tilføjer, at det også er fire år, der gjorde noget ved Europa.