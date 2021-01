Kinesisk fænomen, der pludselig forsvandt, dukker op med ydmyg erklæring

Det kinesiske erhvervsfænomen, Jack Ma, er efter mere end to måneders forsvinden tilbage på den offentlige scene, men i en noget mere ydmyg rolle, end man ellers er vant til at se ham i.

Onsdag holdt han en tale optaget på video til en forsamling på omkring 100 kinesiske landsbylærere, der var samlet til et velgørenhedsarrangement i kystbyen Sanya.

»Jeg har brugt de seneste dage på at tænke og lære sammen med mine kolleger, og vi er mere forpligtet til uddannelse og velgørenhed end nogensinde før«, sagde han ifølge avisen South China Morning Post i talen.

Han var iklædt en navyblå trøje og virkede afslappet.

Jack Ma forsvandt uden varsel for offentligheden i oktober, efter at han på en stor erhvervskonference i Shanghai skarpt havde kritiseret den kinesiske ledelse for at være ineffektiv.