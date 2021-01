Trumps benådninger handler om loyalitet, men ligner også noget, han har set et forargeligt tv-indslag om

Donald Trump er langtfra den første præsident, der benåder politiske allierede. Den forfatningssikrede ret hviler på princippet om, at det er bedre, at en skyldig går fri, end at en uskyldig dømmes i et USA, hvor retssystemet i forvejen er politiseret.