Regel fra slavetiden bremser Joe Biden

Joe Biden vil som præsident forsøge at lave en kæmpe covid-19-hjælpepakke, sikre sygesikring til alle amerikanere og omstille USA til en klimaneutral fremtid. Det blev han valgt på. Hans parti har også flertal i begge Kongressens kamre. Alligevel er udsigterne usikre.

For når store love skal behandles i Senatet, får Joe Biden ikke bare brug for de 50 demokrater, men også for mindst 10 af de 50 republikanere. Det skyldes en særlig regel fra 1800-tallet kendt som filibuster.

Reglen betyder i praksis, at republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, bare skal bruge 40 andre republikanere, hvis han vil blokere Joe Bidens dagsorden frem til midtvejsvalget i 2022, hvor han så kan håbe på, at demokraterne vil blive straffet af vælgerne for ikke at få noget igennem. Det scenarie frygter mange både inden for og uden for Det Demokratiske Parti. Stadig flere efterlyser et opgør med filibuster-reglen.