Højrepopulistiske Trump-fans er ude af estisk regering

Regeringen i Estland har gennem det sidste halvandet år gjort sig bemærket med en stribe yderligtgående meldinger, der på lange stræk har rimet på Donald Trumps retorik i Washington og Viktor Orbáns i Budapest.

Det er slut nu, eftersom det højrepopulistiske parti Ekre med frontfigurerne Mart Helme og Martin Helme – far og søn – er fortid i den estiske regering, der uden nyvalg bliver omkalfatret med nye folk på de ledende poster. Ekre, der officielt betegnes som Estlands konservative folkeparti, blev ved 2019-valget Estlands tredjestørste parti.

Ny statsminister er det liberale Reformpartiets formand, Kaja Kallas, der ved valget i 2019 blev det største parti, men alligevel endte i opposition. Kaja Kallas, hvis regering tirsdag aflægger ed i det estiske parlament, bliver dermed den første kvindelige statsminister i Estland, der også har en kvindelig præsident.

Regeringsomdannelsen sker, efter at den hidtidige statsminister, Jüri Ratas fra Centerpartiet, for et par uger siden meddelte sin afgang. Det skete, efter at det kom frem, at den estiske statsanklager mistænker centrale figurer i bl.a. Centerpartiet, et centrum-højre-parti, for korruption i forbindelse med byggeri af et indkøbscenter.