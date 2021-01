Unge netaktivister snører en af Wall Streets kæmper og scorer kassen

Det er amatørspekulanter mod Wall Streets rå finanskapital. Det er unge internetaktivister mod den etablerede børsverden - et finansielt generationsopgør. Men mest af alt er det måske et børsdrama, der vil gå over i historien om det 21. århundredes kapitalisme som en slags moderne Robin Hood-fortælling.

Det er store ord, der er i brug om det milliarddrama, der lige nu foregår med det ellers hensygnende amerikanske firma Gamestop i centrum. Et firma, som mange professionelle investorer for længst havde dømt ude, fordi dets fysiske computerspil-forretninger står som en døende anakronisme i en verden med nethandel og online-spil.

Den opsigtsvækkende sag handler i høj grad om den amerikanske kapitalfond Melvin Capital Management, der forvalter en formue på 80 milliarder kroner, men som nu ser ud til at miste enorme summer på et forkert sats. Kapitalfonden er nemlig én blandt flere etablerede investorer, som har satset enorme beløb på, at det børsnoterede GameStop ville miste værdi.

Det er sket ved dét, børsfolket kalder at »shorte«: Man indgår en aftale om at sælge aktier, man endnu ikke ejer, til en bestemt kurs engang ude i fremtiden i forventning om, at man mellemtiden kan skaffe sig aktierne til en billigere kurs. Derefter køber man dem og sælger dem videre til den aftalte - højere - pris. Hvis alt vel at mærke går efter planen.

Det gjorde det ikke for Melvin Capital.