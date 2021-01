Mens USA beskylder Kina for folkedrab, vil Jeppe Kofod ikke sige, om han er enig

Den nye amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, spilder ikke ligefrem tiden.

Tidligere i denne uge godkendte det amerikanske Senat hans udnævnelse, og onsdag brugte han sin første arbejdsdag i Udenrigsministeriet på at holde en pressekonference, hvor han langede ud efter Kina.

Antony Blinken har tidligere erklæret sig enig med sin forgænger Mike Pompeo i, at Kina begår folkedrab i Xinjiang-regionen, og han anvendte sin pressekonference til at understrege, at det synspunkt nu vil være en del af grundlaget for den amerikanske udenrigspolitik over for Kina.

»Min vurdering er fortsat, at der er blevet begået folkedrab mod uighurerne, og det har ikke ændret sig«, sagde han ifølge flere medier på pressekonferencen.

FN har anslået, at de kinesiske myndigheder de seneste år har interneret op mod én million muslimer - heriblandt uighurer - i genopdragelseslejre for at tvinge dem til at opgive deres religion og i stedet ære det kinesiske kommunistparti. Der er også vedholdende rapporter om tvangsarbejde på fabrikker, og derudover har vidner berettet om tortur og seksuelle overgreb. Derimod afviser Kina beskyldningerne og betegner lejrene som frivillige arbejdscentre, hvor deltagerne lærer nye færdigheder for at optimere deres jobmuligheder.