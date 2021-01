Nye toner fra Det Hvide Hus: »De har sat sig for at omstille hele nationen inden 2050, men det må ikke gå udover den almindelige amerikaners sult efter røde bøffer«

»Det er sidste chance for, at verden skal blive enige om at gøre de ting, der er brug for, for at undgå de værste konsekvenser af klimakrisen«.

De dystre ord er John Kerrys.

Han er for nylig blevet udnævnt til præsident Joe Bidens ’klimageneral’, der med sine mange års erfaring som diplomat skal lede amerikanernes indsats for en grønnere og mere bæredygtig verden. Men tiden er ved at løbe ud, hvis man altså spørger John Kerry.

FN’s planlagte klimatopmøde i Glasgow til november er ifølge ham sidste chance for at råde bod på de skader, som klimaforurening har forvoldt planeten. På trods af John Kerrys mange meritter - han var en nøglefigur i udarbejdelsen af Paris-aftalen, som Biden netop har genindskrevet USA i, efter at hans forgænger, Donald Trump, trak USA ud - så er det noget af en opgave Joe Biden har sat John Kerry.

»De lavest hængende frugter er plukket, og det vil kræve massive investeringer fra amerikansk side, hvis der skal gøres en forskel«, siger Derek Beach, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet.